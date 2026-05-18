Vali Akbıyık'tan 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 15:23
Muğla Valisi İdris Akbıyık, 19 Mayıs vesilesiyle yayımladığı mesajda, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günün gençliğe armağan edildiğini vurgulayarak, gençlerin Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, 19 Mayıs 1919'un büyük bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla bağımsızlık meşalesinin yakıldığını, Samsun'dan yükselen sesin, dalga dalga Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığına vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır. Tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen aziz milletimiz, Milli Mücadele ruhuyla yeniden şahlanmış, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir destan yazmıştır. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve inancın da sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, yarınlarımızın teminatı olan gençliğe verdiği değerin en açık göstergesidir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe olan inancını, 'Ey yükselen yeni nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözleriyle ifade etmiştir. Çünkü Atatürk, güçlü bir geleceğin düşünen, üreten, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanmıştır."

Gençlere düşen en büyük sorumluluğun, ecdattan emanet aldıkları büyük mirası daha ileri taşımak olduğunu belirten Akbıyık, geçlerin cesaret ve azmiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek iradenin de yine gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

Akbıyık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla anarak, aziz milletin ve geleceğin teminatı gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
