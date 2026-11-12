Muğla Yatağan\'da kamyonet ile TIR\'ın çarpışması sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralandı

Muğla Yatağan'da kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyonet ile TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi; yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yatağan ilçesi Şahinler Mahallesi'nde meydana geldi. Sezayi Ü.'nün (28) kullandığı 09 ASY 358 plakalı TIR ile Recep G.'nin (30) kullandığı 01 BEU 94 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bilal T.'nin (33) hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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