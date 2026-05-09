2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye'den 2 altın, 1 gümüş
09.05.2026 13:18  Güncelleme: 15:27
Çin'deki 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türk milli takımı, makaralı yay kategorilerinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de başarıya katkı sağladı.

(MUĞLA)- 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye, makaralı yay kategorilerinde önemli başarıya imza attı. Çin'de düzenlenen organizasyonda, aralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney'in de bulunduğu milli takım sporcuları, toplamda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Çin'de düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda aralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney'in de bulunduğu milli okçular derece elde etti. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı; Hazal Burun, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz'dan oluşan kadrosuyla finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 233-232 mağlup eden milliler, altın madalyanın sahibi oldu. Günün bir diğer altın madalyası ise Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi. Batuhan Akçaoğlu, Yağız Sezgin ve Emircan Haney'den oluşan takım, finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 234-231'lik skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Karışık Takım kategorisinde mücadele eden Hazal Burun ve Emircan Haney başarılı performanslarıyla dikkati çekti. Milli sporcular, turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırdı.

BAŞKAN ARAS TAKIMI KUTLADI

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, elde edilen başarıların ardından sporcuları ve teknik ekibi kutladı. Başkan Aras, "Çin'de düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden, Muğla Büyükşehir Belediyemizin gururu Hazal Burun ve Emircan Haney başta olmak üzere tüm milli takım sporcularımızı yürekten kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla hem ülkemize hem de Muğla'mıza büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, emeği geçen antrenörlerimize ve teknik ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

