Muhammediye Gülü Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Muhammediye Gülü Koruma Altına Alındı

Muhammediye Gülü Koruma Altına Alındı

Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi altındaki Muhammediye gülü seralarda korunuyor ve yaygınlaştırılıyor.

12.05.2025 11:16
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Diyarbakır'da geçmişte bahçeleri süsleyen Muhammediye gülü seralarda koruma altına alındı.

Diyarbakır'da geçmişte çok yaygın olan, yılda bir kez 20 gün süreyle açan Muhammediye gülünün korunması, yaygınlaştırılması ve ticari olarak katma değerinin arttırılması amacıyla GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin seralarında çalışma yapılıyor.

Merkezin tıbbı ve aromatik bölümünde çalışan ziraat mühendisi Dr. Fethullah Tekin, AA muhabirine, seralarda tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yaklaşık 30 yıllık araştırma serüvenlerinin olduğunu söyledi.

Muhammediye gülünün de içerisinde olduğu 120'ye yakın bitki üzerinde koruyucu ve geliştirici çalışma yürüttüklerini ifade eden Tekin, bitkinin genetik kaynaklarının korunması amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Muhammediye gülünün, kentleşme ve bahçe kültürünün azalmasına bağlı olarak varlık sahasının daraldığını anlatan Tekin, şu anda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Muhammediye gülünü önce korumaya aldıklarını, "gen bankası" olarak kullandıkları arazilerde çoğalttıklarını kaydetti.

"Diyarbakır'ı yeniden gül bahçeleriyle buluşturmak istiyoruz"

Seralarda ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Nesli risk ve tehlike altında olan bitkileri doğadan topluyoruz. Gen Bankamızda korumaya alıyoruz. Muhammediye gülü de Diyarbakır'a özgü kokusuyla katma değeri yüksek olan bir gül. Tarihte Diyarbakır'ın etrafında gülistanlıklar yani gül bahçeleri mevcuttu. Günümüzde bu gül unutulmaya yüz tutmuş durumda. Biz bu gülü tekrar canlandırmak için korumaya aldık. Diyarbakır'ı yeniden gül bahçeleriyle buluşturmak istiyoruz."

Gül ile ilgili koku tüneli de yapmak istediklerini dile getiren Tekin, Muhammediye gülünün kokusunun rahatlatması, stresi gidermesi dolayısıyla tünelden geçen insanlarda bunun terapi etkisi oluşturacağını düşündüklerini belirtti.

Muhammediye gülünün sadece kokusuyla değil birçok özelliğiyle de öne çıktığını anlatan Tekin, gülden gıda, kozmetik ve ilaç sanayisinde 70'e yakın ürün elde edildiğini kaydetti.

"Tarihi milattan önceye dayanıyor"

Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz da MÖ 2600'e dayanan bir geçmişe sahip Muhammediye gülünün Diyarbakır'da yeniden canlandırılması ve unutulmaması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yılmaz, "Çok özel bir gül ve yılda bir kez 20 gün açıyor. Bu kısa süre içerisinde halk bu gülün yapraklarından reçeller ve özel şerbetler hazırlıyor. Bu gül çok farklı, ayrı bir koku ve aromaya sahip. Tarihi milattan önceye dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Genetik, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Bahçe, Son Dakika

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