Muhittin Böcek'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Muhittin Böcek'ten Kurban Bayramı Mesajı

04.06.2025 13:53  Güncelleme: 15:27
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve yardımlaşma vurgusu yaptı. Başkan Böcek, bayram süresince sunulacak hizmetleri anlatarak halkın huzur içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kurban Bayramı da paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın en anlamlı vesilelerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle dini vecibelerini yerine getirirken ihtiyaç sahiplerini hatırlayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Böcek, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel şekilde hissedildiği özel zamanlardır bayramlar. Hayatın koşuşturmasına kısa bir ara verip, sevdiklerimizle bir arada olacağımız Kurban Bayramı'nı da bu güzel duygularla karşılıyoruz.

Dostlukların tazelendiği, insanlar arasındaki sevgi ve bağların güçlendiği, bir tebessümün, bir telefonun, bir ziyaretin bile çok kıymetli olduğu bu günlerde; paylaşmanın, birlikte olmanın değerini bir kez daha hatırlıyoruz. Bayramın bereketini ve coşkusunu doyasıya yaşamanızı; sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, siz kıymetli hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için bu bayram da tüm önlemlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık.

Bayram tatili boyunca tüm birimlerimizle görevimizin başında olacağız. Bu yıl da 3 farklı noktada ücretsiz ve hijyenik koşullarda kurban kesim hizmeti sunacağız. Zabıta ekiplerimiz de kesimlerin sadece belirlenen alanlarda, kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için denetimlerini sürdürecek. Siz değerli hemşehrilerimizin de bu konuda hassasiyet göstereceğini biliyorum. Bayramlaşma geleneğimizi rahatça yaşayabilmeniz ve bayramı sevdiklerinizle geçirebilmeniz için toplu ulaşım araçlarımız ve hafif raylı sistemimiz bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde yaşayan herkesin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel günlerde; paylaşmanın, birlikte olmanın, yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Kurban Bayramı da paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın en anlamlı vesilelerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle dini vecibelerini yerine getirirken ihtiyaç sahiplerini hatırlayan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Kurban Bayramı tatilini Antalya'mızda geçiren misafirlerimize, kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza ve ülkemizin her köşesine barış, huzur ve mutluluk getirmesini, sevdiklerinizle birlikte neşeli, keyifli ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muhittin Böcek'ten Kurban Bayramı Mesajı - Son Dakika

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