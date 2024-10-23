Muhtarlar Bakımevini Ziyaret Etti

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Ümraniye'de mahalle muhtarları, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın 13 Ekim'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamaları sonrasında, belediyenin hayvan dostlarına yönelik yürüttüğü hizmetleri daha yakından incelemek ve bu çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlendi.

Ziyarette, muhtarlara veteriner hekimler eşliğinde bakımevi gezdirildi. Belediye tarafından yürütülen hayvan bakım hizmetleri hakkında bilgilendirilen muhtarlara, bakımevinde 160 bin muayene, 7 bin 732 kısırlaştırma ve 1725 sahiplendirme işleminin başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Muhtarlara ayrıca, hayvanların tedavi süreçleri, rehabilitasyon çalışmaları ve sahiplendirme kampanyalarının işleyişi hakkında da bilgi verildi.

Bakımevinin sağladığı hizmetleri yakından inceleyen muhtarlar, bu hizmetlerin devam edeceğini ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine karşı toplumu doğru bilgilendirme noktasında destek vereceklerini vurguladı.

Muhtarlar, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Belediyesi'ne duyarlılıkları için teşekkür ederek, bakımevinin sadece bir rehabilitasyon merkezi olmasının ötesinde, hayvanların sağlık ve güvenliğini sağlayan önemli bir yapı olduğuna dikkati çekti.