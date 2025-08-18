Muhtarlar Buluştu, Yollar Yenilenecek - Son Dakika
Muhtarlar Buluştu, Yollar Yenilenecek

18.08.2025 15:22
AK Parti Yozgat Milletvekili Şahan, muhtarların sorunlarını dinleyerek köy yollarının yapılacağını duyurdu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Millet Bahçesinde düzenlenen buluşmada konuşan Şahan, köy yolları için ayrılan bütçenin tamamının kullanılacağını ve bozuk köy yolu kalmayacağını söyledi.

Muhtarların yol, su ve elektrik gibi ortak sorunlarının çözümü için not aldıklarını belirten Şahan, özel idarenin köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Şahan, yer altı sularının tükenmemesi için içme suyunun bahçe ve bağ sulamasında kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Süleyman Şahan, Milletvekili, Politika, AK Parti, yozgat, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

