Muhtarlar Günü Etkinlikleri Adana\'da Kutlandı

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Adana'nın Kozan, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kozan'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kozan Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte öğrenciler şiir okudu.

Törene, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Müftüsü Mustafa Kaya, siyasi parti temsilcisi ve mahalle muhtarları katıldı.

Saimbeyli ilçesinde de Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Açar, muhtarlara başarı dileklerinde bulundu.

Daha sonra vekalet ettiği Feke ilçesine geçen Açar, kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların gününü kutlayan Açar, muhtlarlarla sohbet etti.