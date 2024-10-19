Muhtarlar Günü Töreni Kahramankazan\'da

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı okundu.
Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, muhtarlık müessesesinin toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirtti.
Törene, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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