Muhtarlar Kredi Reddini Protesto Etti

AYDIN Büyükşehir Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen kredi talebinin reddedilmesinin ardından 36 mahalle muhtarı, CHP Aydın İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak kararı protesto etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı, dün meclis toplantı salonunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin başkanlığında yapıldı. Meclise; İller Bankası'ndan 1,5 milyar TL kredi kullanılması yönünde teklif sunuldu. Teklif, CHP üyelerinin çoğunlukta olduğu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Değerlendirme sonucunda kredi talebi reddedildi. Kararın ardından 36 mahalle muhtarı, CHP Aydın İl Başkanlığı binası önüne bir araya geldi. Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahalle Muhtarı Perihan Seyhan Deniz öncülüğünde toplanan muhtarlar, üzerinde 'Aydın'da yatırımı engelleyen CHP'yi protesto ediyoruz' yazılı siyah çelenk bıraktı.

'BORÇ OLMADAN HİZMET OLMUYOR'

Muhtarlar adına burada bir basın açıklaması yapan Deniz, "Aydın'ın muhtarları olarak siyaset yapmak için değil, mahallelerimizin hakkını savunmak için toplandık. Dün Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kameralar önünde 'Hizmete engel olmayız, ara verin, komisyonda görüşelim' diyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu, komisyon masasında önergelerin çoğuna ret oyu vererek gerçek yüzünü göstermiştir. Aydın'a yapılacak 1 milyar 500 milyon TL'yi aşan dev yol yatırımlarına engel olmuşlardır. Aydın halkının hizmetlerle buluşmasının önüne set çekmişlerdir. Büyükşehir Belediyesi'nin 450 kilometreden fazla yeni yol yapma planı vardır. Peki; hizmete engel olmaya, Aydın halkını cezalandırmaya utanmıyor musunuz? Borç olmadan hizmet olmuyor. Adı üstünde, Büyükşehir Belediyesi. Hizmeti de yatırımı da büyük oluyor. Sizin bahaneniz bu mu?" dedi.

'AYDIN HALKI DAHA FAZLA BORÇLANDIRILMAK İSTENMEDİ'

Öte yandan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ile Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen de parti binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, hizmete hiçbir zaman engel olunmadığı, daha önce talep edilen kredilere onay verildiği ve Aydın halkının daha fazla borçlandırılmak istenmediği ifade edildi.