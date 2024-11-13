Muhtarlardan Etili\'ye Ziyaret

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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili'ye "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Ankara Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre öncesi yapılan kongrede tekrar AK Parti İlçe Başkanı seçilen Halil Etili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Uysal, Başkan Etili'ye "hayırlı olsun" dileklerini sundu, muhtarlar olarak beklentilerini aktardı.

Halil Etili de Kazım Uysal ve yönetim kurulu üyelerinin kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların her daim yanında ve destekçisi olacaklarını, sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüme kavuşması noktasında ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını söyledi.