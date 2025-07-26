Muhtarlardan Kaymakam Başar\'a Ziyaret

Sason Kaymakamı Furkan Başar'ı, ilçede görev yapan muhtarlar ziyaret etti.

Ziyarette, köylerde kurum ve kuruluşların yaptıkları faaliyet ve çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar Başar'a teşekkür ederek, plaket verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Başar, "Tüm köy ve mahallerimiz bizim için çok değerlidir. Sasonlu hemşehrilerimizi severek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan çalışmalarda emek veren ve vatandaşımızın memnuniyetine katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.