Muhtarlık Seçiminde İddia: Darbe

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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ankara'da bugün yapılan 5. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın talimatıyla Kadir Delibalta'nın atandığını ileri sürdü. Sarı, "Saray iktidarının darbeci anlayışı muhtarlarımızın konfederasyon seçiminde de kendini gösterdi. Yaşanılanları kınıyorum" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun bugün yapılan 5. Olağan Genel Kurulu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı, şunları söyledi:

"Seçime kayyum atayarak demokrasiye bir darbe yapmış oldu"

"Saray iktidarı demokrasimize bir darbe daha vurdu. Bugün 5. Olağan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu seçimine müdahale etti. Kaymakamlıklara baskı yaparak, kaymakamlar üzerinden muhtarlarımızın iradesine, oy tercihlerine darbe yapıldı. Muhtarımızı arayarak iktidarın talep ettiği adaya o vermesini istediler. Ama yaptıkları bu baskının sonucunu alamadıkları için de muhtarlarımız kendi özgür iradelerini kullanacakları için iki adayı da geri çekerek kendi istedikleri başka bir adaya karar verdiler. Aday olan Hamdi Demir ve Osman Aydemir bugün seçimler esnasında adaylıktan çekildi. Saraydan aldığı talimat doğrultusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya seçime kayyum atayarak demokrasiye bir darbe yapmış oldu. ve tek aday üstünden İstanbul Muhtarlar Federayonu Başkanı Kadir Delibalta'yı aday göstererek, demokrasiden uzak bir seçim anlayışıyla bu duruma getirdi. Muhtarlarımız, halka en yakın seçilmiş insanlarımız. Muhtarlarımızın iradesine koyulan tahakküm, darbe halka yapılmış bir darbedir. Bırakın seçimleri demokratik bir şekilde muhtarlarımız kendi içlerinde yapsınlar. Bu derece müdahil olmanızın ne anlamı var? Saray iktidarının darbeci anlayışı muhtarlarımızın konfederasyon seçiminde de kendini gösterdi. Yaşanılanları kınıyorum."