Mumbai Tren Saldırısında 12 Müslüman Beraat Etti

Hindistan'ın Mumbai kentinde 2006'da düzenlenen ve 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tren saldırısına ilişkin yürütülen davada yargılanan ve yaklaşık 20 yıldır hapiste bulunan 12 Müslümanın beraatine karar verildiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Bombay Yüksek Mahkemesi 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren saldırısına ilişkin davayı karara bağladı.

Mahkeme tarafından yayımlanan 671 sayfalık kararnamede, savcılığın olayda kullanılan bomba türünü dahi kayda geçiremediği ve sanıkların mahkumiyetine dayanak olarak sunulan delillerin kesinlik taşımadığı belirtildi.

Tanık ifadeleri ile sanıklardan elde edildiği öne sürülen bulguların delil değeri taşımadığı ifade edilen kararnamede, yaklaşık 20 yıldır tutuklu yargılanan 12 Müslüman sanığın başka davalardan tutuklu olmamaları halinde derhal serbest bırakılması gerektiği kaydedildi.

Savcılığın, karara üst mahkemede itiraz etmesi bekleniyor.

AIMIM lideri Owaisi'nin paylaşımı

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin'in (AIMIM) lideri Asaduddin Owaisi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum insanlar hapse gönderiliyor ve yıllar sonra hapisten çıktıklarında hayatlarını yeniden inşa etmeleri mümkün olmuyor. Son 17 yıldır bu sanıklar hapiste. Bir gün bile dışarı adım atmadılar. Hayatlarının en güzel zamanlarının çoğu sona erdi." ifadelerini kullandı.

Owaisi, polisin ve medyanın dava sonuçlanmadan sanıkları suçlu ilan etmesini eleştirerek, kamuoyunun tepki gösterdiği bu tür davalarda polisin ve medyanın şüphelilere baştan suçluymuş gibi yaklaştığını ve süreci bu varsayım üzerinden yürüttüğünü söyledi.

2006 Mumbai Tren saldırısı

Hindistan'ın Mumbai kentinde 11 Temmuz 2006'da meydana gelen tren saldırısında yaklaşık 180'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Saldırıya ilişkin sürütülen dava kapsamında gözaltına alınan 5 kişi idam cezasına çarptırılırken, 7 kişi ise müebbet hapis cezası almıştı. Hindistan'da, idam cezalarının infaz edilmesi için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Sanıklardan biri Kovid-19 salgını sırasında cezaevinde hayatını kaybetmişti.