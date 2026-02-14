Münih Güvenlik Konferansı'nda Türk Temsilci

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında Karadeniz Güvenliği, NATO'nun Güney Komşuluk Politikası ve yeni dünya düzeninde Avrupa'nın yeri konularında düzenlenen oturumlara konuşmacı olarak katıldı.
Bakanlığın Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
