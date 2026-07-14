Münih'te Su Tasarrufu İçin Yasaklar Getirildi - Son Dakika
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Münih'te Su Tasarrufu İçin Yasaklar Getirildi

14.07.2026 20:59
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Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle Münih'te havuz doldurma ve sulama yasaklandı.

Almanya'nın Münih kentinde uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı.

Münih Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte günlük su tüketiminin yeniden 360 milyon litrenin üzerine çıktığı, normal dönemde ise ortalama tüketimin yaklaşık 300 milyon litre olduğu belirtildi.

Bu nedenle içme suyu, yer altı suyu ve yüzey sularının kullanımına yönelik bağlayıcı tasarruf tedbirlerinin yürürlüğe konulduğu bildirildi.

Düzenleme kapsamında özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanması ile teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı.

Ev ve hobi bahçelerinin saat 09.00 ile 19.00 arasında sulanmasına izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise kısıtlamadan muaf tutulacak.

Göl, nehir ve kanallardan bu amaçlarla su çekilmesi de yasak kapsamında olacak.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dominik Krause, kurak geçen kış ve ilkbaharın ardından su kaynaklarının ciddi şekilde zorlandığını belirterek kent sakinlerine tasarruf tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Kısıtlamaların 1 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacağı, kuraklığın sürmesi halinde uzatılabileceği bildirildi.

Yasakları ihlal edenlere 50 bin avroya kadar para cezası verilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Münih'te Su Tasarrufu İçin Yasaklar Getirildi - Son Dakika

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