Münir Şefik: ABD, Gazze'deki Soykırımın Ortakları - Son Dakika
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Münir Şefik: ABD, Gazze'deki Soykırımın Ortakları

Münir Şefik: ABD, Gazze\'deki Soykırımın Ortakları

Filistinli düşünür Şefik, ABD ve Batılı ülkelerin Gazze'deki soykırımı desteklediğini belirtti.

13.10.2024 11:48
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MUHAMMET TARHAN/MUHAMMED YUSUF - Filistinli düşünür Münir Şefik, ABD ve Batılı ülkelerin Gazze'deki soykırımın "fiilen ortakları" olduğunu söyledi.

Şefik, bir konferansa katılmak üzere geldiği İstanbul'da AA muhabirine, 1'inci yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"Bence bu yıl İsrailliler gerçek mizaçlarını, gerçek düşüncelerini, gerçek stratejilerini ve politikalarını, bir soykırım halkı olduklarını ortaya koydu." diyen Şefik, Yahudilerin Filistin halkının varlığını kabullenmedikleri sürece Filistin'de yaşayamayacaklarını ve Filistinlilerin evlerine yerleşemeyeceklerini söyledi.

Filistin'in gerçek tarihiyle bir devlet, İsraillilerin ise yabancı olduğunu vurgulayan Şefik, "İsrailliler yerleşimciler. Filistin'deki varlıklarını zorla kabul ettirmek için dışarıdan geldiler." dedi.

Şefik, Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının artmasının siyasi açıdan önemli olduğunu dile getirdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen işgali sürdürmesinin sebeplerine de değinen Şefik, "Amerikalılar ve Avrupa devletleri İsrail ile uzlaşıyor ve onlar bu soykırımın fiilen ortakları. İşte bu nedenle tüm dünya halklarına ve hatta dünya devletlerinin çoğunluğuna karşı bu pozisyonu alabiliyorlar." diye konuştu.

Şefik, soykırımın sıradan ve uluslararası hukuka aykırı olmayan bir şey haline dönüşmesinin dünyanın geleceği için çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Filistinlilerin Filistin'deki meşruiyetini ve İsrail'in kanunsuzluğunu vurgulayan Şefik, "İsrailliler Filistin'de yasa dışıdır. Onlar sadece yerleşimci. Uluslararası hukuka aykırı şekilde zorla geldiler." ifadesini kullandı.

"ABD ve Batılı ülkeler soykırımı temsil ediyor"

Aksa Tufanı operasyonunu "meşru bir direniş eylemi" olarak niteleyen Şefik, Aksa Tufanı ile Filistin tarihindeki tüm katliamlara ve dayatmalara karşı mücadele edildiğini söyledi.

Şefik, "Küresel kamuoyunun ve küresel vicdanın bizim lehimize olduğuna ve küresel düzeydeki siyasi, hukuki ve ahlaki mücadeleyi Filistin halkının kazandığına inanıyorum." dedi.

Batılı ülkelerin ve ABD'nin Gazze konusundaki tutumunun tamamen anlaşılabilir olduğunu, "siyonist varlığını onların getirdiğini" kaydeden Şefik, "Dolayısıyla onlar yaşanan soykırımı temsil ediyorlar, destekliyorlar." diye konuştu.

"Gelecekte ne olacağını bu savaşın sonucu belirleyecek"

Şefik, "Bu yıl içinde Gazze'de yaşananlar, Filistin'deki durumun gerçeğini, Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu, Filistin'de yaşayan meşru halkın Filistin halkı olduğunu ve siyonist varlığın gayrimeşru olduğunu ortaya çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Batı Şeria ve Kudüs'ün ilhakına dair sorulara da yanıt veren Şefik, İsrail'in bu hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Şefik, "İsrail bunu yapamayacak. Askeri olarak mağlup olacak." dedi.

"Gelecekte ne olacağını bu savaşın sonucu belirleyecek." diyen Şefik, Filistin ve Lübnan'daki direnişin galip geleceğine olan inancını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Münir Şefik: ABD, Gazze'deki Soykırımın Ortakları - Son Dakika

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