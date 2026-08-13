Murat Emir\'den TCMB\'ye Tepki

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefinin üçüncü kere yükseltilmesine ilişkin "Kendi anketlerinde bile halkın enflasyon beklentisi yüzde 45'ken temmuzda memura yüzde 13,5, emekliye yüzde 17,7 zammı reva gördü. Mesele yanılmak değil, tutmayacağı baştan belli olan bu hayali hedefler üzerinden emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammını gasbetmektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildiğini açıkladı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TCMB'nin yıl sonu hedefine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Emir'in paylaşımı şöyle:

"İktidar ve Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon hedefine önce, 'yüzde 16' dediler, tutmadı. Mayıs'ta, 'yüzde 24' dediler, yine tutmadı. Bugün çıkıp yıl sonu tahminini yüzde 28'e çıkardıklarını açıklıyorlar. Kendi anketlerinde bile halkın enflasyon beklentisi yüzde 45'ken Temmuz'da memura yüzde 13 buçuk, emekliye yüzde 17,7 zammı reva gördü. Mesele yanılmak değil, tutmayacağı baştan belli olan bu hayali hedefler üzerinden emeklinin, memurun, asgari ücretlinin zammını gasp etmektir."