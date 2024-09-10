Murat Evgin\'den Zile\'deki Çocuklara Ziyaret

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Sanatçı Murat Evgin, Tokat'tın Zile ilçesinde Türk bayraklarıyla şehit türküsünü söyleyen 4 çocuğu ziyaret etti.

Evgin, Zile Kültürevinde 4 çocukla bir araya gelerek, sohbet etti.

Çocukların üniversite de dahil eğitim masraflarını Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafında karşılanacağını belirten Evgin, çocuklarla şehit türküsünü de söyledi.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın da Evgin'e teşekkür ederek, "Bizim için mutluluk verici bir durum." ifadesini kullandı.