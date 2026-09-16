Murat Oğraş: Burak'ın dosyası için özel ekip kuruldu - Son Dakika
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Murat Oğraş: Burak'ın dosyası için özel ekip kuruldu

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Murat Oğraş: Burak\'ın dosyası için özel ekip kuruldu
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Murat Oğraş, oğlu Burak Oğraş'ın cinayet dosyasını Adalet Bakanlığı'nda Faili Meçhul Cinayetler Birimi'ne teslim ettiğini açıkladı. Oğraş, dosya için özel bir ekip kurulduğu, kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü ve dosyanın Bakanlık hakimlerince de incelendiği bilgisinin kendisine verildiğini belirtti.

(ANKARA) - Murat Oğraş, oğlu Burak Oğraş'ın cinayet dosyasını Adalet Bakanlığı'nda Faili Meçhul Cinayetler Birimi'ne teslim ettiğini açıkladı. Oğraş, dosya için özel bir ekip kurulduğu, kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü ve dosyanın Bakanlık hakimlerince de incelendiği bilgisinin kendisine verildiğini belirtti.

Murat Oğraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Burak Oğraş'ın cinayet dosyasını Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporla birlikte Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Cinayetler Birimi'ne teslim ettiğini bildirdi. Oğraş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlar; bugün Adalet Bakanlığı'nda oğlum Burak Oğraş'ın cinayet dosyasını, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro'nun raporunu da kayda aldırarak Faili Meçhul Cinayetler Birimi'ne teslim ettim. Dosya için özel bir ekip kurulduğu, kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldüğü ve dosyanın Bakanlık hakimleri tarafından da incelendiği bilgisi verildi. Bakan Özel Kalemi ile görüşmemizde dosyaya ilişkin bilgiler tek tek not aldı Sayın Akın Gürlek iletileceği ve gerekenin yapılacağı sözü verildi. Oğlum Burak için 16 yıldır verdiğim adalet mücadelesi, katilleri yargılanıp en ağır cezayı alana kadar artarak devam edecek."

Kaynak: ANKA
Adalet BakanlığıCinayetGüncelSon Dakika

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