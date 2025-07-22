Murat Paşa Camisi Yeniden İbadete Açılacak

Muş'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması başlatılan Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak.

Murat Paşa Mahallesi'nde 1823'te Osmanlı mimarisiyle yaptırılan ve 1940'ta yıkılan tarihi caminin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarından sonra tarihi caminin yeniden ibadete açılması hedefleniyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6 ilde restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirten Ayan, "Uzun yıllar önce camimiz hasar almış ve yıkılmıştı. Bakanlığımız 2017'de kazı çalışması yapmaya başladı. Kazı çalışması sonunda restorasyon projesi hazırlandı. Projenin onaylanması sonrası 2022'de ihalesini gerçekleştirdik. Restorasyon aşamasında ortaya çıkan yeni durumlar, yeni kazıların ışığında elde edilen yeni verilerle beraber projelerimizde bazı güncellemeler oldu. Nihayetinde camimizi sonunda tamamladık." dedi.

Restorasyon çalışmalarıyla caminin eski haline getirildiğini ve çalışmanın büyük oranda tamamlandığını aktaran Ayan, imamın görevlendirilmesiyle caminin yeniden ibadete açılacağını ifade etti.

Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın ise "Camimizin eski bir tarihi var. Şehrimizde Ulu Cami ve Alaaddin Bey Camisi sonrası tarihi üçüncü camimiz. Camimizin eski haline getirilmesi bizi çok mutlu etti. Caminin ibadete açılmasını dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.