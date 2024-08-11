Muratlı Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Muratlı Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri" başladı.
Muradiye Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, "Selvi boylum al yazmalım" filmi izleyicilerle buluştu.
Belediye Başkanı Varol Türel, yaptığı yazılı açıklamada, filmlerin ücretsiz olduğunu belirtti.
Vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip ederek programı öğrenebileceğini aktaran Türel, "Farklı filmleri vatandaşlarımızla ücretsiz şekilde buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, yayınlanacak olan filmlerin tarihlerini öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.
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