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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şehzade Korkut Diyarı Osmankalfalar Şenlikleri'ne katıldı. Uysal, "Yörük kültürünü bize anımsatan, onun birleştirici, barıştırıcı, sevgiyi saygıyı, dayanışmayı artırıcı gücünü bize hissettiren bu şenliklerin yapılması ve yaşaması lazım" dedi.

Başkan Uysal, Korkuteli'nin Osmankalfalar Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Şehzade Korkut Diyarı Osmankalfalar Şenlikleri'ne katıldı. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in ağabeyi Şehzade Korkut'un bir dönem kaldığı rivayet edilen mahalledeki şenliklerde, Başkan Uysal vatandaşlarla bir araya geldi.

Uysal, kültürlerin yaşayabilmesi için bu tür şenliklerin sürdürülmesinde fayda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kamu görevlileri olarak elimizden geldiğince bu tip çalışmaları desteklemek görevimiz. Bizi eski günlere götüren, varlığı yokluğu hatırlatan, atalarımızın devam ettirdiği göçleri içeren Yörük kültürünü bize anımsatan, onun birleştirici, barıştırıcı, sevgiyi saygıyı, dayanışmayı arttırıcı gücünü bize hissettiren bu şenliklerin yapılması ve yaşaması lazım. Bizleri bir araya getirmeye devam etmesi lazım. Bizlerin de kamu görevlileri olarak karınca kararınca, elimizden geldiğince bu tip çalışmaları desteklemek görevimiz."

Uysal, şenliğe katılmadan önce ise Korkuteli'ye yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Manay Mahallesi'ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.