Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni İnceledi

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Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yeni bölümünü inceledi.

Başkan Uysal, Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanları için oluşturulan 12 yeni üniteyi inceledi. Başkan Uysal, sokak hayvanlarının yeni yaşam alanlarını gezerken onlarla oynamayı da ihmal etmedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Uysal, "Makul bir denge içinde hem korkan vatandaşlarımızın gözetilmesi gerekiyor hem de canlıların sağlığının, yaşam alanlarının sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bu dengeye katkıda bulunmak üzere bir misafirhane oluşturduk. Saldırgan özellik gösteren ya da gruplaşan, saldırgan özellik gösterme eğiliminde olan sokak köpeklerini burada misafir ediyoruz. Şartlar oldukça iyi" dedi.

Uysal ayrıca saldırganlık gösteren köpeklerin belediyeye bildirilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını ve yeni oluşturulan barınakta güzel koşullar altında misafir edileceğini de sözlerine ekledi.