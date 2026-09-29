Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, 4 gençten 3\'ünün yurt dışına gitmek istediğini söyledi

(ANKARA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kaleme aldığı "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" kitabı için düzenlenen söyleşide, "Ülke her gün bir makine gibi 20 farklı gündem maddesi üretiyor. Ancak yapay gündemlerin ötesine geçip teknolojiye, üretime ve toplumsal güvene odaklanmak zorundayız. Bu sarmaldan geçmişte çıktık, yine çıkarız" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ankara Binicilik İhtisas Kulübü'nde, kaleme aldığı "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" kitabını tanıttı. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, YDK Başkanı Mahir Polat gibi isimler katıldı. Türkiye'nin mevcut sosyo-ekonomik tablosunu, derinleşen güven krizini ve küresel gelecekte bekleyen büyük teknolojik dönüşümleri değerlendiren Uysal şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz şartlar son derece olumsuz. Fiilen savaş ve işgal yok ama onun dışında ne ararsanız var. Üretimimizde kısıtlılık var; genel olarak Türkiyemiz dünyadaki üretime ayak uyduramıyor. Yıllık 100 milyar dolar dış ticaret açığı olan, aldığıyla sattığı arasında 100 milyar dolar fark bulunan çok büyük bir rakama sahip bir ülkeyiz. Bu durum herkesi daraltıyor. Bunun en önemli nedenleri teknoloji, planlama, kurumsallaşma, güven, sermaye ve inovasyon açığımızdır. Bu durum tabii ki kötü yönetimden neşet eden bir şey, sır değil. İyi yönetirseniz açığınız olmaz, fazlanız olur."

"DÖRT GENÇTEN ÜÇÜ YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR"

Toplumsal güven ve sosyal adalette ciddi kırılmalar yaşandığını ifade eden Uysal, şu verileri paylaştı:

"İnanılmaz bir gelir dağılımı bozukluğu, sosyal hatlarda gevşeme, 'tasada ve kıvançta beraberlik' duygusunda azalma var. Yarınını göremeyen yatırımcılar, işletmeler, birbiriyle kopuk toplum kesimleri, yargıya, sokağa, hayata güvensizlik hakim. Halkımızın üçte ikisi gıda alırken zorlandığını söylüyor. Dört gencimizden üçü yurt dışına gitmek istiyor. Ne kadar utanç verici. Dört gencimizden üçü 'Benim bu ülkede istikbalim yok, yurt dışına gitmek istiyorum' diyor. Biz günlük gündemin telaşındayken ağır bir depresyon 86 milyonu, bütün insanlarımızı sarıyor."

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE VE ALTYAPISINA YATIRIM YAPMALIYIZ"

Mevcut sarmaldan çıkışın yolunun planlama, yüksek teknoloji ve güçlü altyapıdan geçtiğini belirten Uysal, yapılması gerekenleri şu sözlerle sıraladı:

"Bu şiddet ve suç sarmalına neden olan, sosyal hatları koparan, her alanda adaletsizlikleri kamçılayan bu girdaptan çıkmamız gerekiyor. Bu girdaptan çıkabiliriz. Kurumsallığı pekiştireceğim, güveni ve sosyal adaleti tesis edeceğim, üretim ekonomisini oluşturacağım. Bu ülkede İnternet Çağı'nın, dijital zeka çağının altyapısına yatırım yapacağım. Sağlıklı veri oluşumu için altyapı kurup o verileri analiz edecek veri analitiği eğitimini, analitik ve eleştirel düşünceyi geliştireceğim. İşlemci teknolojisine, yazılım iklimine yatırım yapacağım. Bütün bunları kuantum tekniklerle koruyacak akademik çalışmaları ve ulusal bulut sistemini hayata geçireceğim. Nanoteknoloji kullanıp start-up firmalarını destekleyeceğim. Dünyaya giden insan kaynağımız için tersine göç tedbirlerini alacağım."

"SİBER SALDIRILAR VE RADİKAL DEĞİŞİMLER KAPIDA"

Gelecekte küresel ölçekte büyük teknolojik ve sosyal kırılmaların yaşanacağına işaret eden Başkan Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecekte kuantum tekniklerle siber saldırılar düzenleneceğini, nanoteknoloji ile havada uçan uçakların ya da denizdeki gemilerin geçiş güzergahlarının etkileneceğini, barutun ve nükleer teknolojinin icadından çok daha radikal bir değişimin geldiğini görüyorum. Buna tedbir üretmek zorundayız. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusu 9-10 milyara çıkarken çalışan insan sayısı 3 milyara düşecek. Peki geri kalan nüfus ne olacak? Birileri yok olacak... Hangi uluslar, hangi topluluklar yok olacak? Bunlara kafa yormak zorundayım ama günlük gündem telaşından yoramıyorum. Ülke her gün makine gibi 20 ayrı gündem maddesi üretiyor. Gündemden ötürü ülkenin göz gözü görmüyor."

"BU GİRDAPTAN GEÇMİŞTE ÇIKTIK, YİNE ÇIKARIZ"

Uysal, "Üniversiteler sinmiş durumda, yetişmiş insanlar sisteme küsmüş. Siyasete ve adalete güven yerlerde sürünüyor. Ama buradan çıkmak zorundayız ve çıkarız. Geçmişte çıktık, yine çıkarız" diyerek sözlerini tamamladı.