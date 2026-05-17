Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan Genç Sporcu Osman Kan ve Ekibini Ziyaret

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezonda Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı'nda yarışacak Osman Kan, antrenörü Okan Aksoy ve ekibini ziyaret etti.

Başkan Uysal, Adalya Elite Otel'de devam eden kampı ziyaret ederek, Osman Kan, antrenörü Okan Aksoy ve ekibi ile bir araya geldi. Ziyarette, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz da yer aldı.

Uysal, ziyaretinde lig güreşleri ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan sporcularla bir araya gelerek takıma moral verdi. Aksoy yönetiminde hazırlıklarını sürdüren güreşçilere yeni sezonda başarılar dileyen Uysal, çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

Bu yıl 4'üncü sezonunu yaşayan CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni üç kez kazanarak tek şampiyonu olan Muratpaşa adına güreşen 25 yaşındaki genç sporcu Kan, iki güreşin geride kaldığı ligde topladığı 12 puanla 8'inci sırada yer alıyor.