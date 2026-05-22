Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Personel ile Bayramlaştı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde, "Kamu hizmetinden ve kamu faydasından ödün vermeden belediyemizi güçlü bir mali disiplinle ayakta tutarak bir bayrama daha ulaştık" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesindeki son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma programının ilk durağı, Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Programa Başkan Uysal'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da katıldı. Bayramlaşma programının ikinci durağı ise belediyenin ana hizmet binası oldu. Kültür Salonu'nda düzenlenen törende Başkan Uysal, tüm çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Uysal, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kamu hizmetinden ve kamu faydasından ödün vermeden belediyemizi güçlü bir mali disiplinle ayakta tutarak bir bayrama daha ulaştık. Belediyemize, şehrimize ve ülkemize kattığınız değer için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Uysal, belediyenin her alanında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.