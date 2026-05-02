Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe 11 Yaşında

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 11'inci yaşını kutladı.

Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın iş birliğiyle 29 Nisan 2015 tarihinde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın projelendirmesiyle hayata geçirildi. Merkez, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 11'inci yılını geride bırakan Engelsiz Kafe'den bugün 220 kayıtlı öğrenci yararlanıyor. Merkezde Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan bireylere yönelik haftanın beş günü ücretsiz eğitimler veriliyor.

Gönüllüler, bugüne kadar 200'ü aşkın kitap seslendirdi

Engelsiz Kafe'de el sanatları, spor, cimnastik, müzik, ritim, drama, dans, yoga ve günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca psikolojik destek, eğitim seminerleri ve sosyal uyum programlarıyla hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri destekleniyor. "Kitaplar Konuşuyor" projesi kapsamında ise görme engelli bireyler için sesli kitap hizmeti sunuluyor. Diksiyon eğitimi alan gönüllüler, masal, hikaye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırıyor. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200'ü aşkın kitap seslendirdi.

Yıl boyunca yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı

Engelsiz Kafe aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmalarına da düzenli olarak destek sunuyor. Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Günü ve Otizm Farkındalık Günü gibi özel günlerde düzenlenen etkinliklerle toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Merkez, yıl boyunca düzenlenen halka açık etkinliklerle yaklaşık 2 bin kişiye ulaştı.