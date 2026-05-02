Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe 11 Yaşında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe 11 Yaşında

02.05.2026 10:22  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 11'inci yaşını kutladı.

Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın iş birliğiyle 29 Nisan 2015 tarihinde Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın projelendirmesiyle hayata geçirildi. Merkez, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 11'inci yılını geride bırakan Engelsiz Kafe'den bugün 220 kayıtlı öğrenci yararlanıyor. Merkezde Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan bireylere yönelik haftanın beş günü ücretsiz eğitimler veriliyor.

Gönüllüler, bugüne kadar 200'ü aşkın kitap seslendirdi

Engelsiz Kafe'de el  sanatları, spor, cimnastik, müzik, ritim, drama, dans, yoga ve günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca psikolojik destek, eğitim seminerleri ve sosyal uyum programlarıyla hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri destekleniyor. "Kitaplar Konuşuyor" projesi kapsamında ise görme engelli bireyler için sesli kitap hizmeti sunuluyor. Diksiyon eğitimi alan gönüllüler, masal, hikaye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırıyor. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200'ü aşkın kitap seslendirdi.

Yıl boyunca yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı

Engelsiz Kafe aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmalarına da düzenli olarak destek sunuyor. Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Günü ve Otizm Farkındalık Günü gibi özel günlerde düzenlenen etkinliklerle toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Merkez, yıl boyunca düzenlenen halka açık etkinliklerle yaklaşık 2 bin kişiye ulaştı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi İlk vukuatı değil İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil
Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı Yediği cezaya kızıp motorunu ateşe veren sürücü annesini yaktı
Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

11:52
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li dev şirket iflas etti
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li dev şirket iflas etti
11:47
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak
Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
11:41
Küçük İbo’nun son hali olay oldu Estetik iddiaları alevlendi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi
11:33
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz
11:13
Avukat Hatice’ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum
10:50
Yusuf Tekin sinyali verdi Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 12:07:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.