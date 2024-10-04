Muratpaşa Belediyesi'nden Dünya Yaşlılar Günü'nde Yoga Etkinliği

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez Yaşlı Evi'nde ruhsal ve fiziksel sağlığı desteklemek için yoga etkinliği düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan Yaşlı Evi üyelerini bir araya getirdi. 200'den fazla üye, eğitmen eşliğinde yoga yaparak kas güçlerini geliştirirken ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

Yoga eğitmeni Gerontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, ileri yaştaki vatandaşları hayatın içinde tutmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Tören, kas gücünü artırmaya yönelik esneme hareketleri ile eklem ve fıtık ağrılarını hafifletici egzersizler yaptıklarını da belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yaşlı Evi üyelerinden Nevzat Çöl, emekli olduktan sonra bu tür etkinliklere yöneldiğini ve vücudunu daha zinde tutmak için birçok etkinliğe katıldığını aktardı. Eşi Gülnur Çöl de belediyeye teşekkür ederek, "Muratpaşa'da oturmaktan çok mutluyuz" dedi.