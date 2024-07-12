Muratpaşa Belediyespor Cimnastikçisi İrem Sırcan, Milli Takıma Seçildi

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyespor'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, İstanbul'da düzenlenen milli takım seçmesini başarıyla tamamladı. Sırcan, 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçildi.

Muratpaşa Belediyespor cimnastikçisi 15 yaşındaki İrem Sırcan, Haziran'da İstanbul'da düzenlenen büyük grup milli takım seçmesini başarıyla tamamlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçildi.

Yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Sırcan, milli takıma girmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sırcan, "Yakın zamanda İstanbul'a taşınıyorum. Çok gurur verici bir şey, çok mutluyum. 6 yıldır Muratpaşa Belediyespor Kulübü'ndeyim. Antrenörlerimiz çok iyi, hepsi çok başarılı sporcular. Onların çok etkisi oldu. Hepsi destekliyordu ve çok iyi çalıştırıyorlardı. Onların katkısı çok büyük. Kendi çalışmam ve onların bana desteğiyle oldu hepsi" dedi.