15 Temmuz sergisi: 'Milletimiz el birliğiyle savuşturdu' - Son Dakika
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15 Temmuz sergisi: 'Milletimiz el birliğiyle savuşturdu'

14.07.2026 16:11  Güncelleme: 17:19
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Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisinde Başkan Ümit Uysal, darbe girişiminin demokrasiye saldırı olduğunu, milletin tüm kesimlerinin el birliğiyle bunu savuşturduğunu söyledi. Kaymakam İhsan Kara ise unutmama ve gelecek kuşaklara aktarma vurgusu yaptı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde ziyarete açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisinde konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, darbe girişiminin demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Milletimizin bütün kesimleri bu saldırıyı el birliğiyle savuşturdu" dedi.

Ahmet Sönmez Muratpaşa Halk Kütüphanesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan sergi, Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Serginin açılışına Başkan Uysal, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşanan olayları belgeleyen fotoğraflar sergilendi.

"MİLLETİMİZ BU SALDIRIYI EL BİRLİĞİYLE SAVUŞTURDU"

Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye ulaşırken büyük bedeller ödediğini belirterek 15 Temmuz darbe girişiminin, ülkenin demokrasi birikimini hedef alan menfur bir saldırı olduğunu söyledi. Milletin bütün kesimlerinin darbe girişimine karşı ortak bir irade ortaya koyduğunu dile getiren Uysal, "15 Temmuz'da, tarihsel süreç içinde büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz ve coğrafyamızda emsali bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi, yerli ve yabancı farklı mihraklar tarafından hedef alınmıştır. Ancak milletimizin bütün kesimleri el birliği içinde bu saldırıyı savuşturmuştur. Çok sayıda şehit verdik, gazilerimiz oldu. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, kendilerine Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini hedef alan bu tür menfur girişimlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Kaymakam Kara ise 15 Temmuz gecesini Ankara'da yaşadığını belirterek, o gece yaşananların unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan ihanet tekrar eder" sözünü hatırlatan Kara, sorgulayan, aklını başkalarına teslim etmeyen ve bilimsel bilgiye dayalı düşünen kuşaklar yetiştirmenin önemine dikkati çekti. Kara, "Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için unutmamamız gerekiyor. O gece devletimizi ve milletimizi birlik ve beraberlik içinde koruduk. Yaşananları çocuklarımıza ve genç kuşaklara aktarmalı, hatıraları canlı tutmalıyız. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız ve bir daha tekrarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, Kaymakam Kara ve beraberindekiler sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan sergi, 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz sergisi: 'Milletimiz el birliğiyle savuşturdu' - Son Dakika

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