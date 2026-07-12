Muratpaşa'da Haziran Ayı Geri Dönüşüm Şampiyonu Konuksever Mahallesi Oldu

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin kaynağında ayrıştırılan geri dönüştürülebilir atıkları ekonomik değere dönüştüren Çevreci Komşu Kart projesinde haziran ayının şampiyonu yeniden Konuksever Mahallesi oldu. Konuksever sakinleri, bir ayda 5 bin 178 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlattığı Çevreci Komşu Kart, kısa sürede ilçe geneline yayıldı. Proje kapsamında vatandaşların evlerinde ayrı biriktirdiği cam, kağıt, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, belirlenen gün ve saatlerde belediye ekiplerince adreslerden toplanıyor.

Toplanan atıklar türlerine göre tartılırken ekonomik karşılıkları da vatandaşların Çevreci Komşu Kartlarına Türk lirası olarak yükleniyor. Kartlarda biriken tutarlar banka POS cihazı bulunan iş yerlerinde ve çevrim içi alışverişlerde kullanılabiliyor, ayrıca ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor.

10 YILDA 25.8 MİLYON KİLOGRAM ATIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık çalışmalarına öncülük eden projeyle Muratpaşalılar, 10 yılda toplam 25 milyon 818 bin 920 kilogram geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırdı. Toplanan atıkların karşılığında ilçe sakinlerinin kartlarına 13 milyon 268 bin 110 lira yüklendi.

Cam, plastik, metal ve kağıt ambalajların yanı sıra bitkisel atık yağların, elektronik atıkların ve tekstil atıklarının da ayrı toplama sistemleriyle değerlendirildiği proje, atıkların çöpe karışmasını önlerken doğal kaynakların korunmasına ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

HAZİRANDA 55 TON AMBALAJ ATIĞI TOPLANDI

Çevreci Komşu Kart kapsamında haziran ayında ilçe genelindeki konutlardan 55 bin 131 kilogram atık toplandı. Atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandıran Muratpaşalıların kartlarına 74 bin 67 lira yüklendi.

Haziran ayı mahalle sıralamasında Konuksever Mahallesi, 5 bin 178 kilogram nitelikli evsel atıkla birinci sırada yer aldı. Fener Mahallesi 3 bin 924 kilogramla ikinci, Bayındır Mahallesi ise 2 bin 997 kilogramla üçüncü oldu.