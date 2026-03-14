Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri İçin Başvurular Başladı

14.03.2026 11:04  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, ikinci kez düzenleyeceği Çiçek Desenleri Günleri için başvuruları almaya başladı. Liseler arası yarışmanın finali 8-9 Mayıs'ta Ziya Gökalp Parkı'nda yapılacak.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği "Çiçek Desenleri Günleri" için başvurular başladı. Başvuruların 31 Mart'a kadar devam ettiği yarışmanın finali, 8-9 Mayıs'ta Ziya Gökalp Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Çiçek Desenleri Günleri" için başvurular başladı. Liseler arası çiçek deseni yarışmasının finali 8–9 Mayıs günlerinde Ziya Gökalp Parkı'nda gerçekleştirilecek. Yarışmaya devlet ve özel liselerden en az 10, en fazla 12 okul katılabilecek. Okullar, görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde 10'ar kişilik takımlar oluşturacak. 31 Mart'a kadar devam edecek başvurularda kontenjanın aşılması durumunda yarışmaya katılacak takımlar kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuralar belediyenin resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Etkinlik, Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı'nda düzenlenecek. Takımlar, önceden hazırladıkları desenleri görsel sanatlar öğretmenleri eşliğinde uygulayacak. Belediyenin temin edeceği kesme çiçekler, renkli ağaç kabukları ve renkli çakıl taşları gibi dekoratif malzemeler kullanılarak desenler belirlenen süre içinde etkinlik alanına işlenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 5 kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kazanan takımlar belirlenecek ve ödüllendirilecek. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise katılım sertifikası verilecek. Etkinlik, müzik performansları ve çeşitli gösterilerle bahar şenliği atmosferinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl yarışmada 11 lise mücadele etti

Geçen yıl ilk kez düzenlenen Çiçek Desenleri Günleri kapsamında Ziya Gökalp Parkı, belediyenin atölyelerinde üretilen kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğa dostu süslemelerle donatıldı. Ayrıca öğrencilerin desenlerini oluşturabilmesi için belediyenin üretim tesislerinde 115 bin dal çiçek yetiştirildi. Yarışmada 11 lise, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler, önceden hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimleri yaparak çalışmalarını oluşturdu. Çiçekler kesilip ayıklandıktan sonra desen sınırları toprakla belirginleştirildi ve çiçekler zemine sabitlendi. Toprakla hacim verilen alanlar sayesinde desenlere üç boyutlu bir görünüm kazandırıldı.

Liselerin seçtiği desenlerde Antalya'nın simgeleri olan portakal, deniz ve deniz feneri figürleri öne çıkarken Döşemealtı kilimi motifleri de çalışmalarda yer aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ziya Gökalp, Muratpaşa, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:43:43. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da Çiçek Desenleri Günleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.