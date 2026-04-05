Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi

05.04.2026 11:39
Van'da 2024 yılında kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü söyledi. Kabaiş, "Annesi sormuş, 'Benim çocuğumun başına ne geldi? Kim ne yaptı? Neden bu olay çözülmüyor?' Adalet Bakanı 'Gerekeni yapacağız' demiş" ifadelerini kulllandı.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı öğrenci yurdundan ayrılan ve 18 gün sonrave Van Gölü Molla Kasım Mahallesi sahilinde cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, ailesinin 3 Nisan Cuma Diyarbakır'ı ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştüğünü bildirerek, "Rojin'in ablaları, annesi Valilikte Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüler. Annesi sormuş, 'Benim çocuğumun başına ne geldi? Kim ne yaptı? Neden bu olay çözülmüyor?' Adalet Bakanı 'Gerekeni yapacağız' demiş" bilgisini verdi.

"18 GÜN BOYUNCA ROJİN NEREDEYDİ?"

Nizamettin Kabaiş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2 senedir acı çektiklerini söyledi. Rojin için, kadınlar için, çocuklar için adalet istediklerini ifade eden Kabaiş, "Bu dosya neden aydınlanmıyor? Çok acı çekiyoruz. Sorulan çok sorular var. O sorular şu ana kadar hep cevapsız kalmış durumda. Avukatlar şunu soruyor; 18 gün boyunca bu genç kızımız neredeydi? Hangi gün katledilmiş, öldürülmüş? Bu tespit edilebilir. Diatom testi yapılmamış. Bu genç kızımızın kulağın içindeki lavralar da ölüm günü tarihini belli eder. Rojin'in telefonu neden 18 ay sonra hala da açılmamış? Niye bu kadar gecikti?" diye sordu.

"TEHDİTLERİ GÖNDERENLER KATİLLERLE BAĞLANTILI"

Kendilerine tehditler geldiğini aktaran Kabaiş, "O tehditleri gönderen kişiler mutlaka o katillerle bağlantılı. Van Cumhuriyet Başsavcısına gösterdik, avukatlarla paylaştık 6 aydan beridir. Sürekli ayrı ayrı numaralardan tehdit mesajı geliyor. Hem bana hem çocuklarıma hem aileme, kardeşlerime tehdit mesajları gidiyor. Yani bizim can güvenliğimiz de yoktur" dedi.

"ADALET BAKANI 'GEREKENİ YAPACAĞIZ' DEMİŞ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Diyarbakır ziyareti sırasında kendisinin İstanbul'da olduğunu bildiren Kabaiş, "Adalet Bakanı'yla görüşemedim ama ailem görüştü. Rojin'in ablaları, annesi Valilikte Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüler. Annesi sormuş, 'Benim çocuğumun başına ne geldi? Kim ne yaptı? Neden bu olay çözülmüyor?' Adalet Bakanı 'Gerekeni yapacağız' demiş" bilgisini verdi.

Kabaiş, Rojin'in ablasının civardaki "iki köyün, üniversitedeki tüm erkeklerin, rektör ve akrabalarının DNA'larına bakılmasını" istediğini aktardı. Büyük kızının Gürlek'e aldıkları tehditleri aktardığını anlatan Kabaiş, Gürlek'in, "Biz yurt dışında bulunan ve sizleri tehdit eden iki kişiyi yakaladık" dediğini ifade etti.

"DEVLET UZMAN BİR EKİP HAZIRLASIN"

Kabaiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rojin'in boğazına zarar vermişler, sırtında ve elinde darp izi var. Serçe parmağı kırıktır. Bunların hepsi kanıttır, delildir. Yani bellidir, bir cinayettir. Devletin büyüklerinden rica ediyorum, uzman bir ekip hazırlansın. Ankara veya İstanbul'dan Van'a bir uzman ekip gönderilsin. Yani her şey baştan detaylı bir şekilde araştırılsın."

Hakikaten bu cansız beden suyun içinde mi gelmiş? Yoksa gece birisi mi bıraktı oraya? Herhangi bir araba gelip gitmiş mi? Bize net olarak bir şey söylemediler. Çünkü kameralar çoktur. Çocuğumun ölüm sebebi yurtla üniversitedir. Ben onlara teslim ettim. Onlar sorumludur."

"REKTÖRÜN BİZİM YANIMIZDA YER ALMASI LAZIMDI"

Nizamettin Kabaiş, rektörün de "delil karartmaya çalıştığını" iddia ederek, şöyle konuştu: "Kendisi hiçbir şey yapmadı. Rektörün bizim yanımızda yer alması lazımdı. Tam tersi maalesef. Rektör, araştıran kişilere, YouTuberlara, gazetecilere engel oluyordu, 'Paylaşım yapmayın'. Rojin'in ölüm sebebinden paylaşım yapan kişilerin hesaplarını kapattırdı. Öğrencilere şiddet uyguladı. Öğrenciler 22 gün boyunca yürüyüş yaptı, eylem yaptı, oturma eylemi yaptılar. Siyasi bir şey değil. Öğrenciler diyor ki, 'Bizim sınıf arkadaşımıza ne oldu?' Benim çocuğuma sahip çıkmadılar, sorumluları da rektörle yurttur. Ölüm sebebi de onlardır. Ben onların peşini bırakmayacağım. Bu davadan da vazgeçmeyeceğim. Aradan 50 sene de geçse yine mücadele edeceğim."

ROJİN KABAİŞ OLAYI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, okula başladıktan yalnızca üç gün sonra, 27 Eylül akşamı Van Gölü sahilinde kaybolmuştu. Cansız bedeni, 18 gün sonra, 15 Ekim'de kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü Sahili'nde bir yurttaşın ihbarı üzerine bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    hatırlı kişiler korunuyor sanırım.Bir türlü çözmüyorlar 25 2 Yanıtla
  • Kadir Ay Kadir Ay:
    belediye işleri bitsin ilgilenir. 12 6 Yanıtla
  • Ferhat Duman Ferhat Duman:
    gerekeni Allah öteki tarafta yapacak kimseden boşuna adalet beklemeyin 8 0 Yanıtla
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    belki Rahmetli kızın babasının hasımları kim bilir o yörenin insanları DA düşmanları DA hasımları başka bir insanlar oldurmeye vurmaya kirmaya kaçırmaya merak 1 4 Yanıtla
  • Selahattin Yiğit Selahattin Yiğit:
    neyi halletilerki bu ülkede herşey yarım 2019 da dava açtım yıl olmuş 2026 hala devam ediyor yazık araba alcaktık oysaki şimdi anca tekerini alırız onuda sizin Mercedes lere takarım tekerinize taş değmemesi için 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
