Samsun\'da inanılmaz maç! 4 gol, kırmızı kart ve 90+3\'te kaçan penaltı

05.04.2026 16:40
Süper Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor ile Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, Samsunspor 90+3'te penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ İNANILMAZ MÜCADELE

Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken, Samsunspor bu gole 42. dakikada Carlo Holse ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlılarda ilk golü atan Holse, 72'de bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Konyaspor, golcü oyuncusu Blaz Kramer ile 79. dakikada skora eşitliği getirdi. 

SON ANLARDA KIRMIZI KART VE PENALTI!

Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, puanını 36'ya çıkardı. Konuk ekip Konyaspor ise 31 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Samsunspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    abi golcün varken Sen bu adama Niye atıyorsun zaten Geçenlerde atamadı biliyorsun 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Advertisement
