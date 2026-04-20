Muratpaşa'da "Çiçek Desenleri Günleri" İçin 130 Bin Dal Çiçek Üretiliyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceği "Çiçek Desenleri Günleri" için hazırlıklar sürüyor. Organizasyon kapsamında belediyenin bitki üretim tesislerinde 130 bin dal çiçek üretiliyor.

Çiçek Desenleri Günleri için aralarında tagates, karanfil, osteosmepermum, zinnia ve petunyaların yer aldığı özenle yetiştirilen çiçekler, falezlerin denizle buluştuğu Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı'nı süslemek için gün sayıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin üretim tesislerinde yetiştirilen 130 bin dal çiçek, öğrencilerin hazırlayacağı desenlerin oluşturulmasında kullanılacak.

Etkinlikte 10 lise yarışacak

Fener Mahallesi Ziya Gökalp Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte 10 lise yarışacak. Organizasyona Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Akant Koleji, Bahçeşehir Koleji, Özel Renk Okulları Anadolu Lisesi, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TED Koleji, Vizyoner Koleji, Antalya Anadolu Lisesi ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri katılacak.

Öğrenciler, 10'ar kişilik ekipler halinde ve görsel sanatlar öğretmenleri rehberliğinde daha önce hazırladıkları çiçek desenlerini alanda uygulayacak. Kesme çiçekler ve çeşitli doğal dekoratif malzemelerin kullanılacağı çalışmalar, belirlenen süre içinde tamamlanacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından beş kişilik jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda dereceye giren takımlar belirlenecek ve ödüllendirilecek.