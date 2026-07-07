Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri, 6 Ayda 3 Milyon 135 Bin Liralık Gelir Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri, 6 Ayda 3 Milyon 135 Bin Liralık Gelir Elde Etti

07.07.2026 10:33  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi'nin kadın kooperatifleri için açtığı ürün satış mağazası, yılın ilk yarısında 8 bin 548 ürün satarak 3 milyon 135 bin lira gelir elde etti. Gelir doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin, kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yılın ilk 6 ayında 8 bin 548 ürün satışı gerçekleştirdi. Satışlardan elde edilen 3 milyon 135 bin liralık gelir, doğrudan üretici kadın kooperatiflerine aktarıldı.

Kadınların üretime katılımını desteklemek ve el emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açılan mağaza, faaliyetlerine 20 kadın kooperatifiyle başladı. Bugün ise 41 kadın kooperatifinin ürünleri mağazada tüketicilerle buluşuyor.

GIDA ÜRÜNLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yılın ilk yarısında mağazada en fazla ilgiyi, kadınların el emeğiyle hazırladığı doğal gıda ürünleri gördü. Toplam 8 bin 548 ürünün satıldığı dönemde elde edilen 3 milyon 135 bin liralık gelir, kadın kooperatiflerine ekonomik katkı sağladı.

Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatif için ayrı raf alanı oluşturulurken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da ziyaretçilerle buluşuyor.

YAZ SEZONUNDA PLAJ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Turizm kenti Antalya'da yaz sezonuyla birlikte mağazada plaj çantaları ve plaj kıyafetleri de öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Kadın kooperatiflerinin el emeğiyle hazırladığı ürünler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri, 6 Ayda 3 Milyon 135 Bin Liralık Gelir Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:29
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
10:00
24 saatte ikinci zam Gece yarısı tabela yine değişecek
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek
09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 10:51:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri, 6 Ayda 3 Milyon 135 Bin Liralık Gelir Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.