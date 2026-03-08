Muratpaşa'da Kadın Kooperatiflerinden Yerel Ekonomiye Katkı - Son Dakika
Muratpaşa'da Kadın Kooperatiflerinden Yerel Ekonomiye Katkı

08.03.2026 10:10  Güncelleme: 11:02
Muratpaşa Belediyesi tarafından kurulan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, 2026 Şubat ayında 41 kadın kooperatifinin ürünleri ile yerel ekonomiye 630 bin lira katkı sağladı. Mağaza, kadın emeğini destekleyerek, el emeği ürünlerin ekonomik değer kazanmasını hedefliyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, yerel ekonomiye katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kadınların üretime katılımını artırmak ve el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi tarafından Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açılan mağaza, 2026 yılının Şubat ayında 3 bin 250 adet ürün satışıyla kadın kooperatiflerine toplam 630 bin 271 lira gelir sağladı.

Mağaza, ilk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıktı. Bugün mağazada 41 kadın kooperatifinin ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı raf alanı tahsis edilirken, ürünler üretici kooperatiflerin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da mağazada yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

