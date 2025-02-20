Muratpaşa\'da Matbaa Deposunda Yangın Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde matbaa deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Kışla Mahallesi 45. Sokak'taki matbaanın alt katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenlerin ihbarıyla yangın yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, depoda hasar meydana geldi.
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