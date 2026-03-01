Muratpaşa Belediyesi'nin Ramazan Çarşısı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan Çarşısı, her gün 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Yöresel ürünlerden yiyecek ve içeceklere, hediyelik eşyalardan el emeği tasarımlara kadar birçok standın yer aldığı Ramazan Çarşısı, aynı zamanda ramazanın dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtan sosyal bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Gelecek hafta da Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı, geleneksel ramazan eğlencelerine sahne olacak. Hacivat ile Karagöz'ün atışmaları, meddah gösterileri ve orta oyunları, izleyicilere nostaljik ramazan akşamları yaşatacak. Semazen gösterileri ise manevi atmosferi meydanın dört bir yanına taşıyacak.

Haftanın programı

Çarşıda, sahne 4 Mart Çarşamba akşamı saat 19.30'da semazen gösterisiyle açılacak. Ardından 19.45'te Karagöz ve Hacivat gösterisi sahnelenecek. Gece, Zati Music konseriyle sona erecek.

7 Mart Cumartesi günü ise 16.00-19.00 saatleri arasında meydanda ramazan temalı sirk gösterileri ve karakter kortejleri gerçekleşecek. Saat 19.30'da çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri düzenlenecek. Program, 19.30'da semazen gösterisi ve 19.45'te Karagöz ile Hacivat gösterisiyle devam edecek. Gece, 20.15'te Alican Gebetto ve Orkestrası'nın "Eski 45'likler" konseriyle sona erecek.

8 Mart Pazar günü de 16.00-19.00 saatleri arasında sirk gösterileri ve karakter kortejleri gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da çocuk atölyeleri düzenlenecek ardından Antre Sahne, "Kırmızı Başlıklı" adlı oyununu izleyiciyle buluşturacak. Program, saat 19.30'da semazen gösterisiyle devam edecek ve saat 19.45'te gerçekleştirilecek meddah gösterisiyle sona erecek.