Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart Projesinde Mahalle Sıralaması Değişti - Son Dakika
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Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart Projesinde Mahalle Sıralaması Değişti

26.05.2025 11:08  Güncelleme: 11:57
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Muratpaşa Belediyesi'nin sıfır atık projesi olan Çevreci Komşu Kart'ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalleler sıralaması güncellendi. Konuksever Mahallesi birinciliğini korurken, Meltem ve Bayındır mahalleleri sıralamada öne çıktı. Proje kapsamında toplanan geri dönüştürülebilir atık miktarı 24.8 milyon kilograma ulaştı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin dokuzuncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart'ta geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralaması değişti. Şampiyonluğunu koruyan Konuksever'i bu kez Meltem ve Bayındır mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje, kısa sürede tüm ilçeye yayıldı.

Nisan ayında cam, kağıt, plastik ve metal atıklardan oluşan 79 bin 181 kilogram ambalaj atığı, Muratpaşa ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 103 bin 504 lira gelir elde etti.

Proje ile 2016'dan bu yana toplanan toplam geri dönüştürülebilir atık miktarı 24 milyon 839 bin 288 kilograma ulaşırken; projenin ilçe sakinlerine sağladığı kazanç ise 12 milyon 48 bin 249 liraya yükseldi.

Çevreci Komşu Kart'ta nisan ayında geri dönüşüme en çok katkıda bulunan mahalle sıralamasında ise değişiklik yaşandı. 6 bin 371 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi şampiyonluğunu korurken, martta ilk üçte yer alan Yeşilbahçe ve Cumhuriyet mahallerinin yerini Meltem ve Bayındır aldı. 4 bin 282 kilogram atıkla Meltem Mahallesi ikinci sıraya, 4 bin 36 kilogram atıkla Bayındır Mahallesi üçüncü sıraya yerleşti.

Çevreci Komşu Kart nasıl çalışır

Proje kapsamında kaynağında ayrıştırılan atıklar, belediye ekipleri tarafından evlerden belli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların karşılığı olarak ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartları'na ücret yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan Çevreci Komşu Kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve çevrim içi ödemelerde kullanılabiliyor, ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor. Proje, ev ekonomisine ek kaynak yaratarak aile bütçesine katkıda bulunurken, kesilmekten kurtarılan ağaçlarla doğayı korumaya ve geri dönüşümle ekonomik değer yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Bayındır, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa'nın Çevreci Komşu Kart Projesinde Mahalle Sıralaması Değişti - Son Dakika

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