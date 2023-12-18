 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş Alparslan Üniversitesi'nde El Sanatları Bölümü öğrencileri kilden ürünler yaparak öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Alparslan Üniversitesi'nde El Sanatları Bölümü öğrencileri kilden ürünler yaparak öğreniyor

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, atölyede kilden ürünler yaparak öğrendiklerini pekiştiriyor. Bölümde seramik, çini, gravür, ahşap, heykel, takı ve tezhip atölyeleri bulunuyor. Öğrenciler, mezun olduktan sonra atölye kurabilir veya diğer sanat kurumlarında görev alabilirler.

Muş Alparslan Üniversitesi\'nde El Sanatları Bölümü öğrencileri kilden ürünler yaparak öğreniyor
18.12.2023 - 16:45,  Güncelleme: 16:49
Abone Ol

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, teorik eğitimin ardından okul bünyesindeki atölyede kilden ürünler yaparak öğrendiklerini pekiştiriyor.

El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mikail Sevindik, 15 öğrencinin eğitim gördüğü bölümde, seramik, çini, gravür, ahşap, heykel, takı ve tezhip atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

Bu atölyelerde görevli akademisyenlerin kendi alanıyla ilgili eğitim verdiğini belirten Sevindik, "Seramik atölyesinde öğrencilerimize seramik şekillendirmeyi öğretiyoruz. Bunları öğrendikten sonra turnetle şekillendirme yöntemini öğreniyorlar. Öğrencilerimiz her atölyede kendi alanlarıyla ilgili eğitim görüyorlar. İç ve dış sıvama yöntemleri ile tabaklar, vazolar, kalemlikler yapıyoruz." dedi.

Bu işin ciddi bir emek gerektirdiğini belirten Sevindik, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimiz, hocalarından öğrendikleri bilgilerle birbirinden farklı ürünler ortaya çıkıyor. Mezun olduktan sonra atölye kurabiliyorlar. İsterlerse Dikey Geçiş Sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi veya Mimarlık Fakültelerine geçiş yapabiliyorlar. KPSS'ye girip müzelerde, Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde, Valiliklerde, Halk Eğitimi Merkezleri'nde görev alabiliyorlar."

El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2. sınıf öğrencisi Ayşe Polat, uygulamalı ders programı kapsamında çamur şekillendirme ile tabak, vazo ve farklı figürler yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Buradan mezun olduktan sonra kendi atölyesini açmak istediğini belirten Polat, "Orijinal ürünlerin yeniden uyarlamasını yaparak daha güzel hale getiriyoruz. Eski ürünleri modernize edebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sanat, Valilik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Alparslan Üniversitesi'nde El Sanatları Bölümü öğrencileri kilden ürünler yaparak öğreniyor - Son Dakika


16:45
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne? Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak

Son Dakika
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 17:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Muş Alparslan Üniversitesi'nde El Sanatları Bölümü öğrencileri kilden ürünler yaparak öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement