Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Asya, mesajında, kandil gecelerinin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirtti.
Bu mübarek gecelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:
"Elimizi ve gönlümüzü, akrabalarımıza, komşularımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza açmalı, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğu şuuru ile insanı insan olduğu için sevip, yaradandan dolayı hoş görüp dünyaya rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine sevgi ve barış tohumları ekelim. Hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Muş Belediye Başkanı Feyat Asya Berat Kandili'nde birlik ve beraberlik çağrısı yaptı - Son Dakika
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar" ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta 45. dakikada Dzeko'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu karar futbolseverleri ikiye böldü ve tartışmaları beraberinde getirdi.
AK Parti'den aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi'ne geçen Samsun'un Tekkeköy İlçe Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar'ın bulunduğu aracın camı kırıldı, seçim pankartı kurşunlandı. Togar, "Bu ilçeyi kimsenin geçmişe döndürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?