Muş Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Sırrı Söylemez kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 90,91 )
Söylemez'in öz geçmişi
Sırrı Söylemez, 1966'da Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayan Söylemez, Fırat Üniversitesinden mezun oldu.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Söylemez, esnaflık yapmaya başladı.
Söylemez, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Son Dakika › Güncel › Muş Belediye Başkanlığını DEM Parti adayı Sırrı Söylemez kazandı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?