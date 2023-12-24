 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Muş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi, kış aylarında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik hazırlıklarını tamamladı. Rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevinde görev yapan personeller, bakımların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, kış mevsimi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti ve vatandaşlardan bakıma muhtaç hayvanları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Kış Hazırlıklarını Tamamladı
24.12.2023 - 13:31,
Abone Ol

Muş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde, kış aylarında sahipsiz hayvanların tedavilerine yönelik kış hazırlıklar tamamlandı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi tesisinde görev yapan personeller, gerekli bakımların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kış mevsimi için tesiste gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde çalışmaları her mevsimde, her şartta sürdürdüklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Özellikle kış aylarında sahipsiz hayvanların yiyecek ve barınma konusundaki sıkıntılarını asgariye indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bunun yanı sıra yaralanan ve bakıma muhtaç hayvanları geçici bakımevine getirerek tedavi ve bakım ihtiyaçlarını burada gerçekleştiriyoruz. Bakıma muhtaç hayvanları görmeleri halinde vatandaşlarımızın bizlere ulaştırmalarını istirham ediyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muş Belediyesi, Feyat Asya, Hayvanlar, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika


13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

Son Dakika
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement