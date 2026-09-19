Muş Bulanık\'ta Gaziler Günü töreni düzenlendi, gaziler onuruna kahvaltı verildi

Muş Bulanık'ta Gaziler Günü töreni düzenlendi, gaziler onuruna kahvaltı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından ilçe protokolü, Göl Park'ta gaziler onuruna düzenlenen kahvaltıda gazilerle bir araya geldi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Doğan yaptı.
Doğan, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için önemli fedakarlıklarda bulunduğunu belirterek, Gaziler Günü'nün gazilere duyulan vefanın ifade edildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.
Törenin ardından ilçe protokolü, Göl Park'ta gaziler onuruna düzenlenen kahvaltıya katıldı.
Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, gazilerle sohbet ederek Gaziler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA
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