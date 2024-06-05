Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dünya Çevre Günü'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dünya Çevre Günü'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dünya Çevre Günü\'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Donatım köyündeki ilkokul bahçesinde ağaç dikme etkinliği düzenledi. Başsavcı Hüseyin Kantar, savcılar, hakimler ve öğrenciler fidan dikti. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı ve çevre bilincine katkı sağlanacağı belirtildi.

05.06.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Donatım köyündeki ilkokulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, savcı ve hakimler öğrencilerle fidan dikti.

Öğrencilere hediyeler dağıtan Kantar, gazetecilere, çocukların eğitimine ve çevre bilincine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çocuklarla fidan diktiklerini ifade eden Kantar, şöyle konuştu:

"Gelecek nesillere temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin vazifesi. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bugün çocuklarımıza bu farkındalığı aşılayabilmek için buradayız. Minik ellerin diktiği fidanlarla çocuklarımız da büyüyecekler. Fidanlarımız havamızın temizliğine, oksijenimizin kalitesinin artmasına katkı sağlarken, çocuklarımız da yetişkin birer birey olarak devletimize, milletimize, vatanımıza katkı sağlayacaklar. Biz buna inanıyoruz."

Etkinliğine, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, Muş Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Arslan, hakim ve savcılar ile birim amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dünya Çevre Günü, Başsavcı, Dünya, Hakim, Muş, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dünya Çevre Günü'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:54:03. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Dünya Çevre Günü'nde ağaç dikme etkinliği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement