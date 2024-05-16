Muş Gastronomi Günleri'nde şefler ve yazarlar Malazgirt'i gezdi - Son Dakika
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Muş Gastronomi Günleri'nde şefler ve yazarlar Malazgirt'i gezdi

Muş Gastronomi Günleri\'nde şefler ve yazarlar Malazgirt\'i gezdi

Muş Alparslan Üniversitesi ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen Muş Gastronomi Günleri etkinliği kapsamında, şefler ve gastronomi yazarları Malazgirt ilçesinde tarihi yerleri ziyaret etti. Malazgirt Kalesi, Malazgirt Panoramik Müzesi ve 1071 Malazgirt Zafer Anıtı gibi önemli noktaları gezen katılımcılar, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin etkileyici olduğunu belirtti. Ayrıca, yazarlar Malazgirt'in eşsiz lezzetlerini keşfetmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ilçenin gastronomi turizmi potansiyeline dikkat çekti. Ziyarette İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ve Meslek ve Yüksekokulu Müdürü Adem Aktaş da şef ve yazarlara eşlik etti.

16.05.2024 13:45
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Muş Alparslan Üniversitesi ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca düzenlenen "Muş Gastronomi Günleri" kapsamında kentte gelen şefler ve gastronomi yazarları Malazgirt ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Etkinlik kapsamında Malazgirt'i ziyaret eden şefler ve gastronomi yazarları, Malazgirt Kalesi, Malazgirt Panoramik Müzesi ve 1071 Malazgirt Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek, gazetecilere, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin etkileyici olduğunu söyledi.

Yazarlar ise Malazgirt'in eşsiz lezzetlerini keşfetmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ilçenin gastronomi turizmi alanındaki potansiyeline vurgu yaptı.

Şef ve yazarlara İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ile Meslek ve Yüksekokulu Müdürü Adem Aktaş eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Gastronomi Günleri'nde şefler ve yazarlar Malazgirt'i gezdi - Son Dakika

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