Muş İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü'nde anne ve çocuklara özel etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Muş İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü'nde anne ve çocuklara özel etkinlik düzenledi

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü\'nde anne ve çocuklara özel etkinlik düzenledi

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, Anneler Günü dolayısıyla anne ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. Etkinlikte dedektör köpeklerin gösterisi ve çocuk oyunu sahnelendi. Anneler karanfil alırken çocuklara hediyeler dağıtıldı. Katılımcılar güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

10.05.2024 16:57
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Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, "Anneler Günü" dolayısıyla anne ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

Muş Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki dedektör köpekler gösteri yaptı.

Daha sonra Kukla ve Karagöz Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından müzikli ve eğitici çocuk oyunu "Doğanın Afacan Bekçileri" sahnelendi.

Oyunu izlerken eğlenceli anlar yaşayan annelere karanfil vererek günlerini kutlayan kadın komutanlar, çocuklara da hediyeler dağıttı.

Anne Nermin Değer, AA muhabirine, etkinlikle güzel anlara tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Pastalar kesildi, çocuklar çok eğlendi. Biz de mutlu olduk. İlk defa böyle güzel bir etkinliğe katılıyorum. Bizim için bir ilk oldu. Çok güzel zaman geçirdik." dedi.

Gülşen Koçhan da kendilerine böyle güzel bir günü hediye eden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederek, "Çok memnun kaldık. Çocuklarla geldik, onlar da çok eğlendi. Tiyatro gösterisi izledik. Anneler Günü için pasta kestiler. Hediyeler aldık." diye konuştu.

Çocuklardan Muhammet Armağan, güzel bir gün geçirdiklerini, gösteri yapan dedektör köpekleri çok sevdiğini dile getirdi.

Etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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