Muş İl Özel İdaresinin 2026 yılında yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, çalışma sezonunu başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Kurumlar arası iş birliği ve çalışanların özverisiyle planlanan hizmetlerin hayata geçirildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Ne kadar bütçe ayarlarsanız ayarlayın, ne kadar planlama yaparsanız yapın, sahada işini severek ve uyum içerisinde yapan, memleketine ve milletine hizmet etmek için gece gündüz çalışan personelimiz olmasaydı bu başarı elde edilemezdi. Bu yıl arkadaşlarımızın gece geç saatlere kadar asfalt çalışmalarını sürdürdüğüne şahit olduk. Vatandaşlarımıza yollarını yapacağımıza dair söz verdik ve bu sözümüzü yerine getirmek için ekiplerimiz büyük fedakarlık gösterdi. Vatandaşlarımıza bu yıl ne söz verdiysek yerine getirdik. En ücra köy ve mezralarımızın da merkeze yakın yerleşim yerleriyle aynı hizmet imkanlarına kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşacağız."

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de asfalt çalışmalarında 115 kilometre BSK yol yapılmasının planlandığını ve bunun 112 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Teknik nedenlerle kalan bölümün yapılamadığını belirten Yentür, birinci kat sathi kaplamada 75, ikinci kat sathi kaplamada ise 108 kilometreye ulaşıldığını ifade etti.

Yentür, bu yıl yaklaşık 85 bin metrekare parke taşı döşendiğini, 7 bin 200 ton rotmiks malzemesiyle bakım ve onarım çalışması yapıldığını belirtti.

Köy yollarında bir köprü, 32 menfez ve 6 bin 550 metre menfez borusu döşendiğini aktaran Yentür, güvenlik yolları kapsamında ise 26 kilometre BSK ve 13 kilometre sathi kaplama yol yapıldığını kaydetti.

KÖYDES, İl Özel İdaresi ve güvenlik yolları kapsamında yaklaşık 580 milyon liralık yatırım yapıldığını anlatan Yentür, çalışmaların kurumun kendi imkanlarıyla yürütülmesi sayesinde tasarruf sağlandığını vurguladı.

Programa İl Genel Meclisi üyeleri, şube müdürleri, ekip şefleri ve çalışanlar katıldı.